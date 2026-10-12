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12.10.2026 06:31:29
Can Fin Homes veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Can Fin Homes präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 20,62 INR. Im letzten Jahr hatte Can Fin Homes einen Gewinn von 18,88 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 11,31 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Can Fin Homes 10,49 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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