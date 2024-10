Can Fin Homes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Can Fin Homes präsentierte am 22.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,87 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,63 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8,71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at