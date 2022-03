Can Fite Biopharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Can Fite Biopharma hat am 24.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,180 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Can Fite Biopharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Can Fite Biopharma vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 0,85 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Can Fite Biopharma einen Umsatz von 0,76 Millionen USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,553 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 0,84 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at