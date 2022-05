Can Fite Biopharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Can Fite Biopharma gab am 26.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

