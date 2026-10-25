General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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25.10.2026 13:30:00
Can GE Vernova's Gas Turbines Make Up for a Collapsing Wind Business?
Do you fear bad news can do more harm to a company's stock than good news can help it? It's not unheard-of. Investors are inherently defensive, wired to prevent losses more than they are to reap gains.
It's something investors are grappling with right now regarding GE Vernova (NYSE: GEV). While demand for its natural gas power turbines appears to be soaring, interest in its wind turbines is tumbling. Can the former's growth offset the latter's decline? Here are some visual aids to help put things in perspective.
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Nachrichten zu General Electric Co.
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20.10.26
|ROUNDUP: Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn (dpa-AFX)
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29.06.26
|Comcast’s Hollywood break-up marks its GE moment (Financial Times)
Analysen zu General Electric Co.
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