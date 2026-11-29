Global Leaders Aktie
ISIN: US37960W1099
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29.11.2026 07:11:22
Can global leaders put their money where their mouth is on climate?
World leaders warn that geopolitical divisions are distracting from the climate crisis as negotiations focus on clean energy and financing, while Iran calls for compensation for war-related environmental damage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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