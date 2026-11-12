Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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12.11.2026 13:00:03
Can green cement decarbonise the data centre building boom?
Scrutiny has mostly focused on electricity consumption, but their construction also creates significant emissionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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