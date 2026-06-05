Mattel Aktie

Mattel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851704 / ISIN: US5770811025

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05.06.2026 11:01:41

Can He-Man’s ‘Masters of the Universe’ Generate the Same Movie Magic as Barbie?

“Masters of the Universe” will test whether Mattel can cement itself as an entertainment powerhouse with a hypermasculine character from the 1980s.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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