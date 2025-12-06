Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
06.12.2025 16:35:00
Can Home Depot (HD) Stock Rebound in 2026?
Home Depot (NYSE: HD) stock has created incredible shareholder value over time, but its stock has been down in the dumps recently. Let's see what's happening at Home Depot right now and whether or not it can do better next year.Home Depot is the largest home improvement chain in the world, with more than 2,300 stores in the U.S., Canada, and Mexico. It's generally reliable for growth for a number of reasons: Externally, it works in a space that normally enjoys organic growth; people always need its home and building products. Internally, it has a formidable omnichannel shopping strategy, and it's always improving its game. Part of that is its acquisition process, and it has acquired several companies over the past few years that expand its addressable market.Image source: Home Depot.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Home Depotmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.