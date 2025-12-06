Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

06.12.2025 16:35:00

Can Home Depot (HD) Stock Rebound in 2026?

Home Depot (NYSE: HD) stock has created incredible shareholder value over time, but its stock has been down in the dumps recently. Let's see what's happening at Home Depot right now and whether or not it can do better next year.Home Depot is the largest home improvement chain in the world, with more than 2,300 stores in the U.S., Canada, and Mexico. It's generally reliable for growth for a number of reasons: Externally, it works in a space that normally enjoys organic growth; people always need its home and building products. Internally, it has a formidable omnichannel shopping strategy, and it's always improving its game. Part of that is its acquisition process, and it has acquired several companies over the past few years that expand its addressable market.Image source: Home Depot.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Home Depot

Analysen zu Home Depot

18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Home Depot 303,85 -0,41% Home Depot

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

