Can International Stocks Outperform Once Again in 2026? Here's What Nobel Prize Economist Robert Shiller Has to Say.
U.S. stocks had a fantastic 2025. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) finished the year up 16.4%, despite a sharp drop in March and April.But investors in international stocks did even better. The MSCI World ex USA index, which tracks large- and mid-cap stocks from developed markets outside the U.S., climbed 32.6% for the year. That was fueled by a weakening dollar and rotation away from the U.S. due to President Donald Trump's trade policies.U.S. equities have handily outperformed international stocks over the last two decades, but adding international exposure has historically been seen as a good form of diversification for American investors. These equities handily outperformed the S&P 500 in the mid-2000s and several other periods throughout history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
