AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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13.10.2026 16:30:02

Can Investing in AST SpaceMobile Stock Double Your Money?

It's been a disastrous year for AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS). The space stock has plummeted more than 50% in just the past six months. It's hit a fresh 52-week low this week as investors have soured on this once-popular growth stock.

The company is building a space-based cell network, but competition from Space Exploration Technologies Corp, also known as SpaceX, may have investors worried about its ability to compete in the long run.

Is the market overreacting to this risk, and could buying AST SpaceMobile stock while it’s low right now set investors up for massive returns later on?

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