Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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19.08.2026 19:11:17

Can Investing in Bloom Energy Stock Double Your Money?

Investing in Bloom Energy (NYSE: BE) can be an enticing way to indirectly invest in the ongoing data center build-out. As tech companies continue to build data centers to support their businesses and drive opportunities in artificial intelligence (AI), there's an inevitable need to supply power to those data centers.That's where Bloom Energy comes in. Its fuel cell systems can help provide continuous power for data centers. The company's CEO even said that "Bloom is now a standard for AI onsite power."Given the growth potential for Bloom, is the energy stock a no-brainer buy right now that could double in value?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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