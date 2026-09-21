Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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21.09.2026 14:14:29
Can Investing in Marvell Technology Stock Double Your Money?
Earlier this year, Nvidia CEO Jensen Huang said that Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) could be the next trillion-dollar company. If that's true, then there could be significant upside for the chipmaker, whose valuation is around $220 billion right now.
Given the promising outlook from Huang and Marvell posting strong growth in recent numbers, is investing in the business likely to double your money in the near term?
Image source: Getty Images.
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