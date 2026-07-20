SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
20.07.2026 15:42:39
Can Investing in SoundHound AI Stock Double Your Money?
Investing in a top artificial intelligence (AI) company can be a great way for investors to amass some significant returns. Taking a chance on a modestly valued AI stock may yield even greater gains, enabling growth investors to double their money (or more).SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) has a relatively modest market cap of $2.7 billion, and it's the type of small-but-growing business that may have investors bullish about its future. Although it's been struggling this year and is down around 37%, its low valuation could prove to be enticing, given the opportunities in voice AI. Could the tech stock double in value in the near future?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AI
|
08.05.26
|SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg (finanzen.at)
|
07.05.26
|Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.02.26
|SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SoundHound AI
|6,22
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt leicht zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn kaum Bewegung zu sehen. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.