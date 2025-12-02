IonQ Aktie

Can IonQ Stock Make You a Millionaire by 2030?

IonQ (NYSE: IONQ) is the first, and currently the largest, pure-play quantum computing company. It's unique for using a trapped-ion approach, which allows for room-temperature quantum systems and high accuracy.Quantum computing stocks started taking off last year. Even after a recent dip, IonQ stock is still up 357% (as of Nov. 28). As a hot company in an emerging industry, IonQ looks like a potential millionaire maker -- but that might be overly optimistic.
