Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.09.2026 14:25:00
Can McDonald's Stock Reclaim Its All-Time High as Rising Prices Weigh on Consumers?
McDonald's (NYSE: MCD) faces an uphill battle as inflation continues to squeeze more people's wallets. Investors are privy to this detail, with the dividend stock down by more than 20% this year.
The situation has pressured McDonald's over the past five years, and it also puts the stock roughly $100 below its 52-week high. Some investors view dips as buying opportunities, but that may not be the case for McDonald's.
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