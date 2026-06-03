Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
03.06.2026 15:44:01
Can Medtronic Buy Its Way to Growth? It Sure Thinks So.
Even before Medtronic (NYSE:MDT) announced its fiscal fourth-quarter 2026 earnings, the company was telling Wall Street it was starting down a new path. That's a good thing, because the old path wasn't making investors happy, noting that the stock has fallen more than 40% from its 2021 high.A big part of Medtronic's growth plan is likely to involve acquisitions, such as the already-completed deal for Cathworks and the pending purchase of SPR Therapeutics. Here's what investors need to know about this medical device giant and its attractive 3.8% yield.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
16:02
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
02.06.26
|Ausblick: Medtronic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.05.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.05.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medtronic von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Medtronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.05.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medtronic von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.04.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)