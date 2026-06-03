Medtronic Aktie

Medtronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.06.2026 15:44:01

Can Medtronic Buy Its Way to Growth? It Sure Thinks So.

Even before Medtronic (NYSE:MDT) announced its fiscal fourth-quarter 2026 earnings, the company was telling Wall Street it was starting down a new path. That's a good thing, because the old path wasn't making investors happy, noting that the stock has fallen more than 40% from its 2021 high.A big part of Medtronic's growth plan is likely to involve acquisitions, such as the already-completed deal for Cathworks and the pending purchase of SPR Therapeutics. Here's what investors need to know about this medical device giant and its attractive 3.8% yield.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medtronic PLC

mehr Nachrichten