Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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08.06.2026 13:21:00
Can Medtronic Finally Challenge Intuitive Surgical's Robotic Surgical Systems Dominance?
Medtronic (NYSE: MDT) is one of the world's largest medical technology companies, but it spent years on the outside looking in at the robotic-assisted surgery market. That officially changed in December 2025, when the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved its Hugo robotic-assisted surgery platform for urologic procedures.A couple of months later, doctors at the Cleveland Clinic successfully used it for the first time. The FDA's approval indicates use for prostatectomy, nephrectomy, and cystectomy procedures. Hospitals perform approximately 230,000 of these annually in the United States.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.06.26
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02.06.26
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21.05.26
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19.05.26
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14.05.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Medtronic PLC
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