Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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06.07.2026 09:00:00
Can Micron and Sandisk Continue Their Unprecedented Rise Through 2027?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) and Micron Technology (NASDAQ: MU) were the two top-performing stocks in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) to date. Sandisk is by far leading the way, rising over 600% so far this year. Micron is a long way behind but still up around 240%. No matter how you slice it, that's an impressive run and leaves many investors disappointed they didn't hop in earlier.However, nobody can time-travel back to the start of 2026 and buy shares of these two. Instead, investors can only start now and predict what's ahead. So, can Sandisk and Micron continue their unprecedented rise through 2027? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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