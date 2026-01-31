The Market Aktie

31.01.2026 22:05:00

Can MP Materials Stock Beat the Market in 2026?

As of Jan. 29, 2026, rare-earth miner and magnet manufacturer MP Materials (NYSE: MP) is beating the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). So far in 2026, MP has gained a little less than 11%, while the S&P 500 index has nudged about 1% higher.Last year, the difference was even more pronounced. The S&P 500 finished 2025 nearly 18% higher, while MP Materials crushed the market with a roughly 224% gain.Over a five-year period, an investment in MP would have outperformed the same investment in the S&P 500, as the chart below demonstrates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

MP Materials Corp Registered Shs -A- 48,90 -5,23% MP Materials Corp Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:23 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:07 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

