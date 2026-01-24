The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
24.01.2026 18:45:00
Can Nano Nuclear Energy Stock Beat the Market in 2026?
Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) is an advanced nuclear company that's developing small, portable nuclear reactors. The names of these reactors sound epic -- Kronos, Zeus, Loki -- and they're small enough, and modular enough, to supply continuous on-site power to data centers, industrial sites, research labs, remote communities, and can be used even for space missions.Recently, however, Nano Nuclear stock has experienced whiplash. Shares had a strong run in 2025, rising more than 115% by early October, before a broader sell-off in nuclear energy stocks erased those gains and left it trailing the broader market by year-end. It ended 2025 about 3.5% in the red, underperforming both the S&P 500 and the VanEck Uranium and Nuclear ETF (NYSEMKT: NLR).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
