Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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08.04.2026 13:00:00

Can Netflix Stock Double in 5 Years? Yes -- But Only If These 3 Things Happen

Netflix (NASDAQ: NFLX) doesn't look like a typical double candidate anymore. It's already huge, it leads global streaming, and growth isn't as fast as it used to be. On the surface, that usually means limited upside.But those who are thinking along these lines might have missed the bigger picture. Netflix is no longer trying to win by adding more users. It's trying to make more money from the users it already has. And if that shift works, the stock could still double over the next five years.But first, these three things need to happen.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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