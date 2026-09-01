Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
01.09.2026 18:47:27
Can new Apple CEO John Ternus fix the tech giant's AI woes?
John Ternus is just the third Apple CEO in 30 years. His primary challenge is to correct the company's faltering AI strategy to preserve its position as a big tech leader.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
01:38
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
01.09.26
|NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 320,00
|-1,48%
|Apple Inc.
|279,50
|-0,13%