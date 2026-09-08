Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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08.09.2026 20:51:27

Can new Apple CEO John Ternus fix the tech giant's AI woes?

John Ternus is just the third Apple CEO in 30 years. His primary challenge is to correct the company's faltering AI strategy to preserve its position as a big tech leader.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 25 320,00 -0,24% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 271,95 -1,20% Apple Inc.

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