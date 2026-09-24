Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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24.09.2026 19:07:27
Can new Apple CEO John Ternus fix the tech giant's AI woes?
John Ternus is just the third Apple CEO in 30 years. His primary challenge is to correct the company's faltering AI strategy to preserve its position as a big tech leader.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Apple Inc.
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|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
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22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
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17.09.26
|The Apple trust premium in the age of AI (Financial Times)
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Analysen zu Apple Inc.
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|Apple Neutral
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|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|31.08.26
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|23.09.26
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|23.09.26
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|Apple Inc.
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