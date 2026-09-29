Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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29.09.2026 19:35:27
Can new Apple CEO John Ternus fix the tech giant's AI woes?
John Ternus is just the third Apple CEO in 30 years. His primary challenge is to correct the company's faltering AI strategy to preserve its position as a big tech leader.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Apple Inc.
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29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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28.09.26
|Apple-Aktie schwächer: Urteil im Patentstreit fällt teuer aus (dpa-AFX)
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28.09.26
|Burford Capital could gain up to $1.4bn from Apple patent defeat (Financial Times)
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
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|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
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|23.09.26
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|18.09.26
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|03.09.26
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|05.08.26
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