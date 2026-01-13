Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

13.01.2026 14:42:00

Can Novo Nordisk Unseat Eli Lilly as the Weight Loss Drug Leader in 2026?

Novo Nordisk (NYSE: NVO) was once the top player in the weight loss drug market. The company's medicine, Wegovy, practically became a household name. However, it has lost the top spot to its eternal rival, Eli Lilly (NYSE: LLY).Novo Nordisk hasn't had the last word, though, and it is now working hard to regain its lead in this fast-growing space. Can it pull it off this year? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

mehr Analysen
12.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 929,40 0,22% Eli Lilly
Novo Nordisk 51,48 0,49% Novo Nordisk
Novo Nordisk (spons. ADRs) 51,40 0,19% Novo Nordisk (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

