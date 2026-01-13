Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
13.01.2026 14:42:00
Can Novo Nordisk Unseat Eli Lilly as the Weight Loss Drug Leader in 2026?
Novo Nordisk (NYSE: NVO) was once the top player in the weight loss drug market. The company's medicine, Wegovy, practically became a household name. However, it has lost the top spot to its eternal rival, Eli Lilly (NYSE: LLY).Novo Nordisk hasn't had the last word, though, and it is now working hard to regain its lead in this fast-growing space. Can it pull it off this year? Let's find out.
