Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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18.04.2026 21:45:00
Can NuScale Power Survive a Market Selloff? Here's Why I'm Concerned.
NuScale Power (NYSE: SMR) stock has had a tough start to the year. Since 2026 began, shares have lost nearly 30% of their value. And that's after a 15% single-day gain on April 15.The recent sell-off has forced me to dig deeper into the company's near-term financial prospects. I wasn't excited about my conclusions. To be clear, I'm still a big fan of NuScale Power's business model over the long term. But there are two reasons to expect the company to struggle during a marketwide sell-off.NuScale Power, a nuclear company focused on developing small modular reactors, or SMRs, is operating in what could become a $10 trillion opportunity. "[N]uclear energy has, in many ways, been recently 'rediscovered' amid surging electricity demand," concludes a recent report from Bank of America. "Compared with other energy sources, it offers reliable baseload power, a smaller carbon footprint, and a higher energy return on investment." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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