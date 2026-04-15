NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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15.04.2026 21:15:00

Can Nvidia Become a $10 Trillion Company by 2030?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become a symbol of the artificial intelligence (AI) trend, in addition to becoming the most valuable company in the world. It's ahead of the second largest, Apple, by an amount that's more than the market cap of all but the largest 15 or so publicly traded businesses. However, large companies can quickly gain or lose what looks like a lot of market cap fairly quickly, since those amounts represent a smaller percentage of the whole.For example, Nvidia became the first company to break through the $5 trillion level last year, but it's down about 5% from its peak, and worth $4.8 trillion today.The market seems uncertain about what's next for the AI giant in the near term. But could it reach a market cap of $10 trillion by 2030?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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