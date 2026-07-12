NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.07.2026 20:44:00

Can Nvidia Still Turn Long-Term Investors Into Millionaires?

Many early Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors have become millionaires. While new investors definitely wish they had bought shares earlier, the stock is still trending higher. It's up by 25% over the past year.While this stock isn't going to double or triple in a single year again, it's still outpacing most growth stocks. Combine that with fundamental business growth that is outpacing those stock gains, and it's still possible for Nvidia to turn new investors into millionaires.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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