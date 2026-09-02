Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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02.09.2026 14:45:00

Can Oracle Get Close to a $1 Trillion Market Cap Again?

It wasn't long ago when Oracle (NYSE: ORCL) was approaching a $1 trillion market cap, thanks in large part to optimism about its cloud computing business. However, the stock is down by more than 50% from the all-time high it set almost a year ago, and it currently has a market cap below $500 billion.This dramatic drop has created a buying opportunity, and if Oracle can continue to ride the tailwinds of the AI megatrend for multiple years, it has a real shot at recovering past that peak and reaching a $1 trillion valuation for the first time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 77 475,00 3,44% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 126,04 -0,25% Oracle Corp.

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