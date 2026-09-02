Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
02.09.2026 14:45:00
Can Oracle Get Close to a $1 Trillion Market Cap Again?
It wasn't long ago when Oracle (NYSE: ORCL) was approaching a $1 trillion market cap, thanks in large part to optimism about its cloud computing business. However, the stock is down by more than 50% from the all-time high it set almost a year ago, and it currently has a market cap below $500 billion.This dramatic drop has created a buying opportunity, and if Oracle can continue to ride the tailwinds of the AI megatrend for multiple years, it has a real shot at recovering past that peak and reaching a $1 trillion valuation for the first time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|77 475,00
|3,44%
|Oracle Corp.
|126,04
|-0,25%
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