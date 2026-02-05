Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
05.02.2026 09:45:00
Can Pfizer Crash the Lilly and Novo Nordisk Weight-Loss Party?
Eli Lilly's (NYSE: LLY) obesity drug, Zepbound, generated sales of $13.5 billion in 2025. Its Type 2 diabetes drug Mounjaro, which is also marketed for treating obesity outside of the U.S., Canada, and Japan, raked in nearly $23 billion last year. Meanwhile, Novo Nordisk's (NYSE: NVO) obesity franchise made the Denmark-based drugmaker 82.3 billion Danish krone (roughly $13 billion). What was Pfizer's (NYSE: PFE) revenue in the obesity drug market last year? Nada. But can Pfizer crash the Lilly and Novo Nordisk weight-loss party? I think so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!