The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
09.03.2026 20:30:00
Can Rivian Disrupt the Market and Reward Investors in 2026?
While Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) and other full electric vehicle (EV) automakers initially received much hype, that has long since faded -- especially after a rough 2025 that included automotive tariffs and policy changes. That's left Rivian's stock stuck in the mud, with just a 5% gain in share price over the past three years. However, with the highly anticipated R2 getting ready to hit the roads, can Rivian disrupt the market and reward investors? Here are two big factors to consider.The hype behind Rivian's R2 is palpable, especially after investors and consumers waited through 2025 with no other Rivian vehicle launches. One hurdle facing Rivian's R2 is convincing mainstream buyers -- a target price of around $50,000 should get its foot in the door -- to choose a newer automotive brand over established companies that have built brands and consumer loyalty over the decades. Image source: Rivian.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.