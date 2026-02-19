The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
19.02.2026 12:53:00
Can Rivian Stock Beat the Market in 2026?
In 2025, Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) stock spent most of the year rising and falling, sometimes beating the S&P 500 and sometimes falling below, before the stock eventually ended the year up 48% compared to the market's 16% return.Here's why 2026 could follow a similar pattern.Image source: Rivian.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!