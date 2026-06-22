Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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22.06.2026 11:15:00
Can Roblox Recover After Dropping by Over 36% This Year?
Roblox (NYSE: RBLX) hasn't had the best start this year. The stock is trading down by roughly 36% so far. Revenue growth remains attractive as the company continues to attract more users, but profitability remains an issue. That's the basic summary, but there is more to explore when assessing if Roblox is a rebound candidate or likely to see a deeper correction.Image source: Getty Images.Roblox remains unprofitable and relies on high revenue growth rates to keep investors interested. A 39% year-over-year revenue growth rate and 132 million daily active users look good until you dig a little deeper.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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