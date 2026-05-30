Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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30.05.2026 19:45:00
Can Sandisk Become a $1 Trillion Company in 5 Years?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been the top-performing S&P 500 stock over the past year, rising by about 4,200%. Its market cap has blasted past $240 billion, and based on its parabolic growth, a $1 trillion valuation may be realistic within the next five years.Indeed, it may hit that milestone even earlier; fellow memory storage provider Micron (NASDAQ: MU) accomplished the feat recently, thanks to a surge of more than 800% over the past year. Sandisk has been growing faster than Micron in recent quarters, and both have long-term tailwinds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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