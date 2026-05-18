Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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18.05.2026 23:15:00
Can Sandisk Stock Turn a $10,000 Investment Into $1 Million?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has generated some incredible returns for investors, soaring by more than 3,000% in the past year. Demand for memory products has been skyrocketing, and Sandisk's numbers have taken off, making it one of the hottest buys in tech of late. Today, its market cap is around $190 billion. It is now worth more than the company it spun out from a little over a year ago -- Western Digital (its market cap is roughly $155 billion).And with reports that the shortage in memory products isn't ending anytime soon, there may be even more upside for Sandisk's stock. Although it has already produced some fantastic returns, does it have the potential to turn a $10,000 investment into $1 million, over the long term?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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