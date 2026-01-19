Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
|
19.01.2026 12:00:00
Can Shiba Inu Reach $1 in 2026? The Answer Will Make Your Head Spin.
If we were to rank highly speculative investments by their level of risk, the Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) cryptocurrency would be near the top of the list. It was created by an anonymous developer named Ryoshi in 2020, who wanted to capitalize on the success of the crypto industry's original meme token, Dogecoin.That's right -- Shiba Inu is a speculative token that was basically created to ride the coattails of another speculative token. But it stole the spotlight completely in 2021, when it delivered a staggering 45,278,000% return for the year. That would have been enough to turn a mere $3 investment into over $1 million.But speculative frenzies never last, and Shiba Inu has trended lower ever since. It suffered a 66% decline in 2025, and it's now down 90% from its 2021 peak. Could 2026 be the year the token stages another historic run, and potentially rises to the $1 milestone from its current price of $0.0000083? The answer will make your head spin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.