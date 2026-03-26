Solid Powe a Aktie
WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054
|
26.03.2026 16:33:00
Can Solid Power Cash In on a 900-Mile Electric Car Battery?
Even with gas prices soaring above $4.00 a gallon in some places, it's still uncertain if this will push electric vehicle (EV) adoption into its next growth phase.This isn't because drivers don't want a cheaper way to fuel their cars; it's because electric vehicles aren't a perfect solution. Top of mind for drivers is how far they can get on a charge. It's called range anxiety, i.e., the fear that the car will run out of battery power before reaching a charging station.Today, most EVs deliver a range exceeding 200 miles per charge. And while this exceeds the average daily commuting distance for U.S.drivers, the psychological barrier is very real, and won't likely be assuaged until we start seeing EVs deliver ranges that exceed those of gas-powered cars.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Analysen zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Solid Power Inc Registered Shs -A-
|2,92
|-2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.