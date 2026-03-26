Solid Powe a Aktie

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WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054

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26.03.2026 16:33:00

Can Solid Power Cash In on a 900-Mile Electric Car Battery?

Even with gas prices soaring above $4.00 a gallon in some places, it's still uncertain if this will push electric vehicle (EV) adoption into its next growth phase.This isn't because drivers don't want a cheaper way to fuel their cars; it's because electric vehicles aren't a perfect solution. Top of mind for drivers is how far they can get on a charge. It's called range anxiety, i.e., the fear that the car will run out of battery power before reaching a charging station.Today, most EVs deliver a range exceeding 200 miles per charge. And while this exceeds the average daily commuting distance for U.S.drivers, the psychological barrier is very real, and won't likely be assuaged until we start seeing EVs deliver ranges that exceed those of gas-powered cars.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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