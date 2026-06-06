Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.06.2026 14:30:00
Can SpaceX live up to Wall Street’s multitrillion-dollar hype?
As SpaceX prepares for the biggest public debut in history, some analysts warn that the company’s “moonshot” projections could fall short.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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