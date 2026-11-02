Can SpaceX Overcome the AI Trade Sell-Off?

Artificial intelligence (AI) stocks are stumbling lately as shareholders scrutinize tech companies' latest quarterly results. What they're looking for are signs of life from the monumental investments the companies are making in AI infrastructure.

Not all of them are finding it.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) investors initially seemed enthused by the company's AI revenue surging 830% in the third quarter. It was an impressive gain and indicates that SpaceX's spending -- as high as it is -- could potentially be worth the costs. But shareholders quickly pivoted back to their skepticism, and it's kept SpaceX's stock below its initial IPO price months after its debut.

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