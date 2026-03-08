Strategy Aktie

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

08.03.2026 15:50:00

Can Strategy Stock Beat the Market?

Over the past 10 years, the S&P 500 index has generated a total return of 311% (as of March 3). Despite the stock market's above-average performance, certain investors just want bigger gains.Strategy did the job. In the past 10 years, the company co-founded by billionaire Executive Chairman Michael Saylor has seen its share price skyrocket 700%, despite falling 72% from its peak.Can this cryptocurrency stock beat the market in the long run?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
