Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
08.03.2026 15:50:00
Can Strategy Stock Beat the Market?
Over the past 10 years, the S&P 500 index has generated a total return of 311% (as of March 3). Despite the stock market's above-average performance, certain investors just want bigger gains.Strategy did the job. In the past 10 years, the company co-founded by billionaire Executive Chairman Michael Saylor has seen its share price skyrocket 700%, despite falling 72% from its peak.Can this cryptocurrency stock beat the market in the long run?
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
