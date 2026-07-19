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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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19.07.2026 14:00:00
Can the ‘Magnificent Seven’ save a stock market that might be doomed without them?
Apple, Amazon, Nvidia and peers are quietly coming back to life, and that could easily jolt this sleepy stock market back into gear.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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