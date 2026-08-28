Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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28.08.2026 09:03:22

Can the cool north handle a surge in climate tourism?

With heat records continually being broken and southern summers getting hotter, travelers are heading north. Fragile ecosystems are paying the price.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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