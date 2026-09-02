Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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02.09.2026 12:24:00
Can This Popular Altcoin Hit a Price of $1 by 2027? The Answer Will Blow Your Mind
Dogecoin (CRYPTO: DOGE) is currently down 27% for the year and trading for around $0.08. But that hasn't stopped some crypto investors from dreaming big about a return to form for the world's most popular meme coin.In fact, some investors think Dogecoin could break through the $1 mark next year. But just what would need to happen for that to occur?First, the bad news. In more than a decade of trading, Dogecoin has never broken through the $1 mark. Never. In fact, Dogecoin's all-time high is just $0.74, and that was back in May 2021, during the very peak of the speculative meme coin mania.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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