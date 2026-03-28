Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

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28.03.2026 10:00:07

Can This Russian Bakery Survive a 3,500% Tax Increase?

The challenges faced by a small-business owner near Moscow highlight how Russia’s war-drained economy is on the doorstep of a major crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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