Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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28.03.2026 10:00:07
Can This Russian Bakery Survive a 3,500% Tax Increase?
The challenges faced by a small-business owner near Moscow highlight how Russia’s war-drained economy is on the doorstep of a major crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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