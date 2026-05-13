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13.05.2026 11:02:31
Can Three Auction Houses Sell $2.6 Billion Worth of Art in One Week?
Five luxury artworks hold the key to the spring season, one of the most anticipated sales in years. Major buyers are looking past female and younger artists and toward tradition.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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