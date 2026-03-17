WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
17.03.2026 11:43:20
Can Trump sell the MAGA crowd on soccer with the World Cup?
Donald Trump has mobilized around right-wing coded sports like MMA and wrestling, but his soccer World Cup push is a cultural clash.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!