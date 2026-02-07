USA Rare Eart a Aktie

USA Rare Eart a

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

07.02.2026 19:15:00

Can USA Rare Earth Stock Beat the Market?​

USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) has taken investors on a wild ride since its market debut. The company went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) in March 2025. Despite some dramatic swings, the company's share price is up roughly 141% from market close on the day it started trading publicly.On the other hand, the stock is also down roughly 33% from the lifetime high that it reached last October despite going on a huge rally recently. Is USA Rare Earth poised to beat the market over the next five years, or is this highly speculative stock too risky to invest in?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
