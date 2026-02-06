International Aktie
Can Vanguard's International High Dividend Yield ETF Outperform Again in 2026?
The Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ: VYMI) had an extraordinary year in 2025. The 38% gain was its best calendar-year return since the exchange-traded fund (ETF) launched nearly a decade ago.International stocks have been largely ignored in an environment dominated by U.S. tech stocks and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Dividend stocks have generally lagged even further, as investors found little need for defensive income strategies in a high-growth economy.But conditions appear to be changing. With global trade relations growing more tense and signs of the economy slowing in many regions, investors are thinking twice about bidding up growth stocks. Non-tech sectors and themes are finally gaining interest again, and international stocks have been near the top of the list.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
